Chi è lo sportivo più ricco del mondo? La classifica tra stipendi e sponsor | tre calciatori precedono LeBron James

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Cristiano Ronaldo si conferma in vetta alladegli sportivi più pagati al, la graduatoria stilata annualmente dalla quotata testata Forbes. Il calciatore portoghese ha lasciato il Manchester United e si è trasferito in Arabia Saudita per indossare la maglia dell’Al-Nassr. Il fuoriclasse lusitano ha incassato ben 136 milioni di dollari tra il 1° maggio 2022 e il 1° maggio 2023, distanziando altri due: l’argentino Lionel Messi (130 milioni di dollari, conditi dal trionfo ai Mondiali, anche se ora è in odore di divorzio con il PSG) e il francese Kylian Mbappé (120 milioni, anch’egli in forza al PSG). I dati relativi alla seconda parte del 2023 verranno resi noti a maggio 2024. Forbes puntualizza un fatto che appare acclarato da tempo: “Ciò che ha influenzato maggiormente gli introiti degli atleti è stato ...