Chi è Antonio Mancini | l’ex boss della banda della Magliana dato per morto

(Di giovedì 4 gennaio 2024), nato il 4 febbraio 1948, anche conosciuto come Accattone e Zio Nino, è stato uno dei protagonistimalavita romana tra gli anni Settanta ed i Novanta. Originario di Castiglione a Casauria, in Abruzzo, ma cresciuto a Roma, nello specifico nel quartiere di San Basilio alla periferiacittà, entra a far parteche aveva intenzione di conquistare la Capitale ottenendo solamente di seminare un diffuso terrore. La sua “carriera” nel crimine, però, termina nel 1994, quandodiventa collaboratore di giustizia, contribuendo a far luce su intricati casi di cronaca nera, dalla morte di Mino ...

... non di teoremi complottisti", scrive poi su X il senatoreMisiani, responsabile economico del Pd. 'Qual è il colmo persi definisce 'patriota' Fare la fine di Giorgia Meloni. Come ...Lo ha detto all'AdnkronosCeraso, sindaco di Cutro, commentando le parole di Giorgia Meloni ...mai può pensare che un partito politico voglia sfruttare questa situazione I morti sono lì. ...Da Matteo Renzi a Giuseppe Conte, passando per il Pd con Elly Schlein e Carlo Calenda, opposizioni all'attacco della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le parole pronunciate dalla premier in ...70 anni meravigliosamente ben portati. Per “mamma Rai” è il momento dei bilanci, e per la Tv di Stato i bilanci sono assolutamente positivi ed esaltanti. Ma lo sono ancora di più per la storia della R ...