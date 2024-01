Chi è Andrea Cambiaso | età | nazionalità | genitori | ruolo | vita privata

Leggi su latuafonte

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Tutto quello che c’è da sapere sul calciatore della Juventus, che spesso viene associato a Esteban Cambiasso Chi è: origini, dov’è è nato ed Esteban Cambiassoè un calciatore italiano della Juventus, che svolge ildi difensore. Nato a Genova, il 20 febbraio 2000, nel 2024 compie 24 anni. Le sue origini sono ligure e ha vissuto le prime esperienze sul campo da calcio ad Albissola, Savona, Alessandria ed Empoli. Molti associano il suo nome a quello di Esteban Cambiasso, allenatore di calcio ed ex calciatore argentino, centrocampista. Ma non ha quasi nulla in comune con lui, fatta eccezione la passione per qusto sport. Pare che i, che l’hanno comunque sempre sostenuto, preferissero in passato che prendesse una strada differente. Magari ...