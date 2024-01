Chi condurrà l’Isola dei Famosi?

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ilary Blasi e Luxuria Ilary Blasi in bilico. Le recenti parole di Pier Silvio Berlusconi sembravano allontanare la possibilità che la conduttrice si trovasse a dire addio all‘Isola deie, invece, proprio l’Amministratore Delegato Mediaset avrebbe architettato l’”exit strategy”. Ossia una nuova conduzione affidata a Vladimir Luxuria. Come rivela Dagospia, l’opinionista dell’ultima edizione sarebbe pronta a prendere la redini del reality show. Per questo motivo avrebbe condotto, o starebbe per condurre, delle puntate zero di prova. Del resto, il suo è un nome rischioso e testarlo, prima di designarlo, appare come una scelta giusta. Vlamidir ha, dalla sua, polso, sagacia, intelligenza e un’ottima esperienza da inviata (oltreché da vincitrice di una delle migliori edizioni di sempre), al contrario le manca il curriculum per un programma del genere e un po’ di ...