Chef Antonello Mochi morto nello schianto | il padre | “Guidava e faceva video | lo sgridavo sempre”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) “Tanti auguri di buon inizio a tutti, belli”. Uncon un calice di spumante per brindare, poi un post con un bilancio: “Per quanto possa essere difficile la vita, tu devi combatterefino all’ultimo respiro. Esco stanco dal 2023 ma entro nel 2024 con il sorriso”. Sono le ultime storie messe su Instagram da, il pasticcere 27ennein un incidente stradale in via Leone XIII. E ora quei post fanno infuriare Fabio, funzionario del ministero degli Interni edi. “Cosa sia successo la sera dell’incidente non lo so. Però mio figlioera un irresponsabile con il telefonino. Tante volte io e mia moglie lo abbiamo rimproverato per ...

Tre morti in tre giorni. Il 2024 è appena iniziato, ma il bilancio delle vittime della strada inizia già a essere impietoso. Dopo la morte delloMochi il primo gennaio, altre due persone hanno perso la vita questa mattina in due distinti incidenti. Il primo alle 6 e mezzo sulla via Laurentina, all'altezza del civico 1820, in ...Mochi, 27 anni, è stata la prima vittima di un incidente stradale in via Leone XIII. Al ... Il ragazzo, un pasty, è morto sul colpo. A Ostia, invece, nella sera di San Silvestro due ...Fabio Mochi, funzionario del ministero dell'Interno, padre del 27enne: «Con quel maledetto telefonino perdeva la testa, servono più controlli e severità contro l'uso dei cellulari in auto» ...Intorno alle nove invece lo scontro mortale sul Grande raccordo anulare, all’altezza dell’uscita Pisana interna. Dai primi accertamenti della polizia stradale si tratterebbe di un incidente autonomo.