“Che orrore” Grande Fratello | Sergio si infuria con il resto della casa dopo l’uscita di Beatrice

Questo Riccardo III è un dramma ambientato in un'epoca di conflitti socialiporteranno all'del nazismo, messo in scena con potenza e ardore teatrale, interpretato con la necessaria forza. ...Nonostante, da ultima, l'inchiesta del quotidiano New York Timesconferma l'a cui sono state sottoposte le israeliane. Qualsiasi opinione abbiate sul conflitto, qui non si tratta di ...Durante l’attacco di Hamas a Israele, le donne sono state decapitate, bruciate, smembrate. Qui non si tratta di prendere una posizione politica ma di opporsi sempre alla violenza ...La selvaggia aggressione di martedì sera – che solo per un caso fortunato non si è trasformata in tragedia – suscita sconcerto e preoccupazione in città. A partire dal sindaco Andrea Tagliaferro (nell ...