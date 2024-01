Cercola | reggiseno troppo imbottito | 20enne arrestata al posto di blocco

Cocaina nelcosta i domiciliari. 20 anni compiuti 2 giorni fa, C. B. è finita in manette per droga. I carabinieri della tenenza dil'hanno fermata in strada mentre percorreva via Matilde Serao .... Cocaina nelcosta i domiciliari a una 20enne. Arrestata dai Carabinieri 20 anni compiuti 2 giorni fa, Carla B. è finita in manette per droga. I carabinieri della tenenza di...20 anni compiuti 2 giorni fa, Carla Boccia è finita in manette per droga. I carabinieri della tenenza di Cercola l’hanno fermata ...Cocaina nel reggiseno costa i domiciliari a una 20enne. Arrestata dai Carabinieri Venti anni compiuti 2 giorni fa, Carla Boccia è finita in manette per droga. I carabinieri della tenenza di Cercola l’ ...