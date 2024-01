Centrocampista ma anche difensore | il Napoli si fionda sul gioiello olandese

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Oltre a Lazar Samardzic, ilha le idee chiare sul secondoda inserire in squadra: ecco, svelato il nome del calciatore. Ilè impegnato in questa stagione di calciomercato, sono giorni caldi per il mercato invernale e tra le società che non stanno badando a spese, c’è sicuramente il club partenopeo. Conclusa la trattativa con la Salernitana per accaparrarsi il terzino Pasquale Mazzocchi, il presidente Aurelio De Laurentiis sta già programmando il prossimo colpo da sferrare. Al momento, la società partenopea sembra più propensa nel proseguire con l’acquisto di alcuni centrocampisti. Tra i diversi calciatori in lista, il nome di Lazar Samardzic è in pole, ma c’èun secondo nome. Mats Wieffer piace al, il club partenopeo tenta il colpo Il ...