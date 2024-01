Centinaia di auto bloccate da una bufera di neve in Svezia | freddo record con -43 | 6 gradi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Se in Italia o altri Paesi europei si registrano temperature miti e insolite per la stagione invernale, l’esatto opposto accade in, più precisamente a Kvikkjokk-Årrenjarka, nella Lapponia svedese, dove si sono registrati -43,6, la temperatura più fredda mai rilevata negli ultimi 25 anni. Il grandeproveniente dalla regione artica sta mettendo a dura prova il sud delladove, per diverse ore,disonosulla strada E22, a causa di unadi. Sul posto sono intervenute le forze armate svedesi per prestare soccorso aglimobilisti e consegnare cibo e acqua; secondo l’amministrazione dei trasporti, la strada non sarà percorribile prima di metà giornata. Ma i ...