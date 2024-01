Cecchetto e la lite con Linus | Era un mio dipendente Radio Deejay fondata con i miei soldi

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Adesso parla Claudio. Dopo il video del figlio Jody realizzato in sua difesa e rivolto ache lo aveva definito "fesso", a dire la sua è il talent scout che ha commentato l'accaduto in un'intervista al Corriere della Sera ripercorrendo i suoi rapporti con l'attuale direttore...

Due professionisti, Linus e Claudio, due carriere che negli anni si sono intrecciate, separate, sfiorate, divise. I due, il fondatore di Radio Deejay nel 1982 e il suo continuatore da ...Ho sentito che hai ritenuto People from'pochissimo interessante'. Questo docu non è meramente un tributo a Claudio, ma è un abbraccio a e dagli amici protagonisti presenti nel ...Il talent scout interviene dopo che il conduttore di «Deejay Chiama Italia» lo ha chiamato «fesso» attaccando il docufilm sulla sua carriera: «Ma celebra anche Fiorello, Scotti, Amadeus, Pieraccioni, ...Una lite in un bar di via Mazzini ha portato all’arresto di un ricercato: un trentottenne romeno, che deve scontare due anni e mezzo di carcere per reati contro il patrimonio in patria. Gli agenti era ...