Catania | fermati a bordo del motociclo con una pistola e due coltelli | denunciati

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Pubblicato il 4 Gennaio, 2024 Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Nesima, durante un servizio antirapina moto-montato in viale Mario Rapisardi, hanno sottoposto a controllo una moto con adue persone che stava procedendo con fare sospetto. Una volta, i poliziotti hanno proceduto con la loro identificazione e con la perquisizione personale che ha dato esito positivo. Addosso a uno dei due è stata infatti rinvenuta unascacciacani di colore nero, unitamente alla somma di euro 310, suddivisa in banconote di diverso taglio, e duea serramanico lunghi di circa 17 cm; l’altro passeggero delè risultato in possesso della somma di 745 euro in biglietti di vario taglio. A quel punto, la perquisizione è stata estesa anche al...

Proseguono i controlli straordinari del territorio in tutta la provincia dida parte della polizia di Stato e, in particolare, nel comprensorio calatino, finalizzati ad ...49 veicoli, ...Proseguono i controlli straordinari del territorio in tutta la provincia dida parte della Polizia di Stato e, in particolare, nel comprensorio calatino, finalizzati ad ...49 veicoli, ...LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) - Due passeggeri che erano a bordo di un aereo dell'Air Malta sono stati fermati dalla polizia dopo che si erano compor ...(Mi-lorenteggio.com) Milano, 4 gennaio 2023 – Servono due ore e 10 minuti e un tie-break infinito per decretare una delle quattro semifinaliste della Del Monte Coppa Italia di Superlega che si dispute ...