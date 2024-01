Castellammare | infermiera invita i parenti a uscire | uno di loro le spacca la faccia a pugni

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Presa ainsi ritrova con la bocca e i denti fracassati. È l’ennesima e drammatica aggressione registrata ai danni del personale sanitario. Questa volta al Pronto Soccorso dell’ospedale San Leonardo didi Stabia. La vittima è una 25enne in servizio presso il nosocomio stabiese., non vuole aspettare il turno: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vittima, stavolta, unain servizio al pronto soccorso dell'ospedale "San Leonardo" didi Stabia (Napoli). L'aggressione è avvenuta ieri sera, intorno alle ore 20.30, al ...Ennesima aggressione al personale medico infermieristico: questa volta la vittima è unain servizio al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo didi Stabia (Napoli). L'...Follia nella notte al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, infermiera colpita al volto. L'operatrice sanitaria aveva invitato un gruppo di persone ...20 anni compiuti 2 giorni fa, Carla Boccia è finita in manette per droga. I carabinieri della tenenza di Cercola l’hanno fermata in strada mentre percorreva via Matilde Serao alla guida della sua auto ...