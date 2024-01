Caso Verdini | Salvini esplode | “Querelo tutti | io non c’entro nulla”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il leader della Lega e Ministro delle Infrastrutture sbotta con chi lo accosta alla vicenda giudiziaria che vede coinvolto il padre della compagna Matteocon chi lo continua ad accostare algiudiziario in cui sono coinvolti il padre Denis e il fratello Tommaso della compagna Francesca. E dirama un comunicato di fuoco: “Ho l’onore e l’onere di prendermi responsabilità delicate, sempre in totale autonomia, nell’esclusivo interesse dell’Italia per promuovere lo sblocco, l’accelerazione e la progettazione di opere pubbliche ferme da anni”, le parole del leader della Lega Matteo. Il leader della Lega Matteoannuncia querele (Ansa Notizie.com)“Essere coinvolto a sproposito in vicende di cui non sonon è più tollerabile. Da ...

'Simonini, ex ad Anas e Bonsignore nuovi indagati nel- gate' titola Izzo nel taglio basso. 'IlCecchettin perché l'emotività e il moralismo non servono a molto' titola Orsina in spalla. ......mia compagna Francesca, come me coinvolta senza motivo in diversi articoli, con l'impegno a devolvere in beneficenza tutto quello che i calunniatori dovranno risarcire'. leggi ancheAnas,...Matteo Salvini non ci sta, e dopo che il suo nome è stato più volte tirato in ballo nel caso che vede indagato Tommaso Verdini, fratello della compagna Francesca Verdini, per ...Per Giorgia Meloni oltre al colpo di pistola sparato dal deputato di FdI Pozzolo, focus su Mes, ddl concorrenza, caso Verdini ed elezioni ...