Caso Pozzolo | parla il ferito Luca Campana | «Perché non ho denunciato prima? Lui è un politico e io un operaio» – Il video

(Di giovedì 4 gennaio 2024) «non l’hoio sono une lui un». Temeva di finire in un «tritacarne», l’elettricista 31enne di Candelo, nel Biellese,la notte di Capodanno dal proiettile partito dalla pistola del deputato di Fratelli d’Italia Emanuele. Lo spiega al Corriere Tv, intercettato sotto casa. Il giovane è stato sentito in tarda mattinata dalla pm Francesca Raineri, titolare del fascicolo, ed ha presentato querela contro il deputato, titolare dell’arma. «È un momento difficile – spiega l’elettricista – sono ancora incredulo per quello che è capitato.la situazione poteva finire molto peggio, alla festa c’erano dei bambini». Al cenone erano ...

Andrea Campana, il 31enne colpito dal proiettile partito dalla pistola di proprietà del deputato Emanuele durante la festa di Capodanno a Rosazza (Biella), ha fatto oggi un primo giro attorno a casa a Candelo, sempre nel Biellese, dove sta trascorrendo la convalescenza. "Mi devo ancora riprendere ... ROMA (ITALPRESS) – "Il parlamentare Pozzolo dispone di un porto d'armi per difesa personale. La questione è che chiunque detenga un'arma ha il dovere legale e morale di custodirla con responsabilità e ...