Caso Pozzolo | Luca Campana presenta querela | “Non ho sparato io a Capodanno”

(Di giovedì 4 gennaio 2024)hatocontro il deputato Emanuele, proprietario dell’arma da cui è partito il proiettile che lo ha colpito nella notte di. Il 31enne, rimasto ferito al gluteo sinistro dal colpo della calibro 22, ha varcato la soglia della procura di Biella intorno alle 10 di stamattina, in compagnia del suo avvocato Marco Romanello. L’uomo è stato sentito come persona offesa e ha ribadito di non aver maneggiato la pistola. “Non ho mai toccato la pistola né ho mai chiesto che mi fosse mostrata l’arma”, ha dichiarato, secondo quanto riporta Repubblica., genero di un uomo della scorta del sottosegretario Delmastro, ha detto di essere stato colpito frontalmente e di non essersi reso conto di ciò che stava accadendo. Oggi, durante la ...