Caso Pozzolo | Fdi verso la sospensione | “Indifendibile”

Per quanto riguarda gli spari di Capodanno, dice la sua Luca Campana, il ragazzo colpito alla gamba, e le versioni non combaciano ... (notizie)

Avrà luogo oggi a Montecitorio la Conferenza stampa di Meloni . La DIRETTA oggi , alle ore 11. Un appuntamento che la premier aveva rimandato per via ... (ilgiornaleditalia)

04 gen 12:44 Caso Anas - Verdini, Meloni : "Salvini non chiamato in causa, non deve riferire in aula" 04 gen 12:35 Meloni : "Pozzolo irresponsabile , ho ... (247.libero)

E' quanto ha dichiarato la premier, Giorgia Meloni, in conferenza stampa, riferendosi aldel parlamentare di FdI EmanueleIle l'inchiesta Anas Un altro tema che potrebbe mettere in difficoltà la premier è quello del 'deputato pistolero', Emanuele, che ha sparato accidentalmente alla festa di fine ...Home Adn Kronos Pozzolo e la pistola, la risposta di Giorgia Meloni in conferenza stampa – Video ..."Quello che è successo dimostra che qualcuno non è stato responsabile e chi non lo è stato è quello che detiene l'arma".