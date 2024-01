Caso Pozzolo FdI | la vittima smentisce il deputato | Non ho mai toccato l' arma

è arrivato a fine serata - ha raccontato l'agente - : era allegro, ha tirato fuori la pistola senza che nessuno glielo avesse chiesto e all'improvviso è partito lo sparo'. Cosè la North ...E no, questo doppio rinvio non ci ha proprio portato fortuna, dicono a Palazzo Chigi. Giorgia è "molto irritata" per ile studia le misure "più opportune" da prendere nei confronti del deputato con la pistola, colpevole a suo giudizio quanto meno di "una leggerezza pericolosa", ma è anche "serena": insomma,...Aver rinviato la conferenza stampa non ha portato fortuna alla premier Meloni. I guai delle destre da fine dicembre sono già aumentati.Fratelli d’Italia pronta a sospendere il deputato. Polemica sulle armi che aveva in casa, il giovane ferito non ha ancora presentato querela ...