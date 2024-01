Caso Epstein | pubblici documenti | deposizioni e nomi fatti nel processo contro la fidanzata complice Ghislaine Maxwell

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L’attesa era enorme per la divulgazione dinella causa collegata all’ex finanziare dell’ex finanziere Jeffrey, accusato di traffici sessuali e morto suicida in una prigione federale nel 2019. Lo scandalo, che ha coinvolto moltissimi personaggi e il principe Andrea, non si era chiuso con la morte del miliardario accusato di organizzare orge con minorenni e in alcuni casi di schiavizzarle offrendole anche ad amici e ospiti. Si tratta della causa legale intentata da Virginia Giuffre, una delle vittime die che ha ottenuto un risarcimento anche dal principe Andrea d’Inghilterra di 12 milioni di sterline,, compagna dell’ex finanziere che sta scontando una pena di 20 anni per averlo aiutato a reclutare e ad abusare ...

Va notato che questa lista non si limita ai clienti, potendo includere dipendenti dio persone che hanno visitato la sua casa o viaggiato sul suo aereo privato. I nomi della lista e il...Leggi anche, svelata la lista di nomi legati al finanziere condannato per reati sessuali 'Trump non può candidarsi'. Il Colorado bandisce l'ex Presidente con l'accusa di "hitlerismo" I ...Quasi duecento nomi legati al milionario accusato di pedofilia Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019, dovrebbero essere resi pubblici nelle prossime ore dal giudice di New York. Scadeva oggi il t ...È la “lista di Epstein”: un elenco di nomi associati al finanziere del jet set accusato di traffico sessuale di minori, che si è suicidato nel 2019 in attesa del processo. Una lista di circa 180 ident ...