Caserta | lunedì Santa Messa in ricordo di Nicolò Antonio Cuscunà

(Di giovedì 4 gennaio 2024)8 Gennaio alle ore 17.30 sarà celebrata unain memoria dell’on. Prof.presso la Chiesa Nostra Signora di Lourdes. Due anni dalla sua dipartita non colmano il vuoto che ha lasciato alla famigliache in Chiesa aspetta e ringrazia per l’abbraccio fraterno di cui si ha bisogno. L’on.la cui vita è stata piena di attenzione verso l’attività pubblica ha amato senza aspettarsi nulla in cambio, ha lasciato la vita terrena serenamente infondendo nelle persone che gli sono state accanto grande rispetto verso il prossimo e valori quali la lealtà, la coerenza, la credibilità che mai saranno barattati.