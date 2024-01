Carta | Sofidel acquisisce una cartiera negli Usa in Minnesota

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Milano, 4 gen. (askanews) –, leader mondiale nella produzione diper uso igienico e domestico, accelera ancora il suo percorso di crescitaStati Uniti. Il grupporio, noto in particolare in Italia e in Europa per il marchio Regina, ha acquisito da ST Paper unaa Duluth, in, nell’Upper Midwest. L’impianto, riporta un comunicato, ha una capacità produttiva di 65 mila tonnellate annue e vi lavorano ottanta persone. La tecnologia, si legge nel comunicato, “è di livello avanzato, la macchina, una Andritz, è stata avviata nel gennaio scorso ed è altamente efficiente e pienamente operativa”. “E’ una acquisizione importante, che ci permette di soddisfare immediatamente la crescita della domanda, ulteriormente consolidatasi anche nel corso del ...

Milano, 4 gen., leader mondiale nella produzione diper uso igienico e domestico, accelera ancora il suo percorso di crescita negli Stati Uniti. Il gruppo cartario, noto in particolare in Italia e in ...... in Ohio, la società si espande ulteriormente negli Stati Uniti per soddisfare la domanda del mercato, leader mondiale nella produzione diper uso igienico e domestico, si espande e fa ...Sofidel, leader mondiale nella produzione di carta per uso igienico e domestico, accelera ancora il suo percorso di crescita negli Stati Uniti. Il gruppo cartario, noto in particolare in Italia e in E ...(ANSA) - NEW YORK, 04 GEN - Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,14% a 73,52 dollari al barile. (ANSA).