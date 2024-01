Carrefour mette al bando Pepsi Cola e 7Up | «Aumenti di prezzo inaccettabili | via dagli scaffali»

(Di giovedì 4 gennaio 2024)non venderà più i prodotti della multinazionaleCo, che distribuisce alcuni tra i cibi e bevande più noti al mondo, come la, le patatine Lay’s o la gazosa 7Up. Spariranno da oggi insieme agli altri del gruppodei supermercati, per il momento in Francia. Lo ha annunciato un portavoce della stessa catena di grande distribuzione, precisando che al posto comparirà una nota informativa col seguente testo: «Non vendiamo più questo prodotto a causa didi». Una vera e propria dichiarazione di guerra commerciale al gruppo, accusato appunto di approfittare dell’inflazione per alzare eccessivamente i prezzi dei suoi beni. A ...

...contesto di crescente inflazione chea dura prova i bilanci delle famiglie , i rivenditori stanno cercando di evitare di trasferire completamente l'aumento dei costi ai consumatori ....Spariranno da oggi insieme agli altri del gruppo dagli scaffali dei supermercati, per il momento in Francia. Lo ha annunciato un portavoce della stessa catena di grande distribuzione, ...Questo accade in Francia, dove il braccio di ferro tra rivenditori europei e colossi dell'industria alimentare nella ridefinizione dei prezzi dei prodotti alimentari a causa dell'inflazione sta facend ...In Belgio, Carrefour sperimenta un punto di vendita automatizzato che utilizza l'intelligenza artificiale con un'offerta per una spesa veloce ...