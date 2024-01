Carissimo | Andrea Delogu | due cornetti? Uno scontrino da capogiro | Guarda

(Di giovedì 4 gennaio 2024) "È un Paese":lo ha scritto nelle sue storie Instagram a corredo di una foto che mostra lodi una colazione in Lapponia, dove si trova in vacanza col compagno, Luigi Bruno. La speaker radiofonica ha fatto sapere, così, di aver pagato la bellezza di 17.60 euro per duesalati. Negli ultimi giorni, la conduttrice sta intrattenendo i suoi seguaci raccontando tutte le particolarità del suo viaggio. Negli ultimi video, in particolare, ha spiegato quanto sia rigido lì il clima. Cosa che rende tutto più complicato. La speaker ha anche raccontato che lei e il fidanzato sono stati costretti a comprare dei cerotti scalda piedi e mani per ripararsi dal freddo estremo, dal momento che coprirsi con indumenti pesanti a quanto pare non è sufficiente. Basti pensare, ...

...(LaPresse) - Calciomercato.itErrori individuali e letture sbagliate sono però costate... 2023 Sarri spiegaci perché tenere Marusic in campoEagle (@greateagle97) December 17, 2023 ...Dopo la serie Bang Bang Baby,Di Stefano si conferma come uno dei nostri autori noir più ... non abbandona il terreno a lui(da Reality al Racconto dei racconti , da Pinocchio alle ...Attraverso una serie di stories su Instagram, la Delogu ha raccontato l’esperienza in Lapponia che sta vivendo in compagnia del fidanzato Luigi Bruno. Al netto dei posti bellissimi che i due stanno ...Striscia positiva per il Grifone con l'arbitro lariano a dirigerlo: due vittorie ed un pareggio in gare ufficiali, una vittoria in amichevole ...