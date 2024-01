Caputi | «Inzaghi deve vincere lo scudetto! Inter la più forte»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L’diè capolista in Serie A. Secondo il giornalista Massimovenuto su TMW Radio, il tecnico ha l’obbligo dilo scudetto– Queste le considerazioni di: «lo Scudetto. Non si può giocare a nascondino, tutti dicono che la squadra è la piùe completa. È un triennio di lavoro e in un campionato dove ha un’unica antagonista. Ma con tutto il rispetto per la Juventus l’è chiamata ail campionato».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...