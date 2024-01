Capodanno con la pistola | il 31enne ferito querela il deputato Pozzolo e ai pm dice | “Non ho sparato io”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Dopo 48 ore di meditazione per raccogliere le idee e valutare il da farsi Luca Campana, illa notte dida un colpo dideldi Fdi Emanuele, ha presentato unain procura, a Biella. Al giovane, colpito alla coscia sinistra, i medici dell’ospedale hanno estratto il proiettile dimettendolo la mattina del 1 gennaio con 10 giorni di prognosi e le stampelle. Campana si è presentato negli uffici della procura in qualità di persona offesa insieme all’avvocato Marco Romanello ed è stato sentito dagli inquirenti. Campana ha negato di avere maneggiato lanel momento in cui è partito lo sparo come lasciato intendere da, che è indagato per lesioni e altri reati. Il politico, ...

... da un'altezza di circa 80 centimetri dal pavimento, compatibilel'ipotesi di una persona ... per festeggiare ile lontano dai bambini presenti. Sarebbe stato in quel momento che, arrivato ...Non accenna a placarsi il caso di Emanuele Pozzolo , il deputato di Fratelli d'Italia accusato di aver sparatola sua pistola la notte diferendo uno dei partecipanti alla festa alla Pro loco di Rosazza, Luca Campana, genero di un agente di scorta di Andrea Delmastro, sottosegretario alla ...“Io ho chiesto che Pozzolo venga deferito alla commissione dei probiviri di Fdi indipendentemente dal lavoro che fa l’autorità competente e che nelle more del giudizio sia sospeso da Fdi”. Lo ha ...(Agenzia Vista) Roma, 04 gennaio 2024 "Non conosco la dinamica" dei fatti, "vedremo, ma in ogni caso qualcuno non è stato responsabile e non lo è stato chi detiene quell'arma e figuriamoci per un par ...