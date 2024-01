Capodanno con la pistola | alla festa ci furono colpi anche prima? La versione di Pozzolo “incompatibile” con la balistica

(Di giovedì 4 gennaio 2024)dinella pro loco di Rosazza (Biella), trasformata in un evento famigliare con bambini in una scena del crimine, erano rimasti in una ventina, rispetto ai trenta partecipanti dell’inizio, quando a brindisi conclusi, intorno all’1.30, uno sparo dminidel deputato Emanueleha ferito a una gamba Luca Campana, 31 anni, il genero di un agente della scorta di Andrea Delmastro, sottosegretarioGiustizia. Madi quell’evento collocato intorno all’1.30, poi raccontatonelle parole di un agente di polizia testimone, c’erano già stati altri spari. Repubblica racconta di una “notte di baldoria” quando sarebbero stati sparati deidi, oltre ai ...

Uno, in particolare, quello di un agente di polizia, combaciala testimonianza del giovane ferito. 'Pozzolo è arrivato a fine serata - ha raccontato l'agente - : era allegro, ha tirato fuori la ...La svolta nelle indagini è arrivata alla vigilia di, quando la donna ha denunciato l'... ex collega della vittimaprecedenti penali per violenza e già condannato per detenzione abusiva di ...Luca Campana replica alle affermazioni del deputato, secondo cui «l’arma è caduta a terra, il colpo è partito a chi ha raccolto il revolver dal pavimento». E si affaccia una nuova ipotesi ...Questo è il momento in cui un temerario atleta è salito su un palazzo in Turchia per eseguire alcune pericolose acrobazie ...