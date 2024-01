Capodanno a Formia | bilancio positivo da parte dell’Amministrazione

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 4 gennaio 2024), 4 gennaio 2024 – “Buon anno da questa splendida piazza alla meravigliosa Città diche ha risposto sempre presente e con grande entusiasmo a tutti gli eventi natalizi proposti dall’amministrazione comunale”: sono state queste le parole pronunciate dal Sindaco Gianluca Taddeo, che prima del concerto degli Zero Assoluto, di scena nella serata del 1° gennaio, in una piazza Largo Paone festante e stracolma di persone, è salito sul palco per rivolgere il proprio saluto e gli auguri di un sereno 2024 a tutte le persone presenti, anche a chi ha seguito la diretta dal mondo dei social. “Dobbiamo lasciarci alle spalle incomprensioni e momenti negativi e guardare avanti con fiducia, positività e ottimismo, augurando ad ognuno di noi i migliori successi e per riempire il territorio di gioia e di serenità. Questo è il mio sincero auspicio che rivolgo ...