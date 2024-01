Capodanno a Crotone

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Calabria – Mi hanno riferito che ilin Piazza Pitagora aè stato tutto bello, tutto grande, tutto straordinario. Ho trovato questo scritto sul web di Mimmo Cavallaro e sinceramente lo condivido; “Bellissimi discorsi fatti da Amadeus e il presidente Occhiuto sulla nostra Calabria e sulle sue risorse da far conoscere al mondo per incentivare il flusso turistico nei prossimi anni .., una città fantastica ricca di storia, cultura e bellezze paesaggistiche, oggi ospita il grande concerto RAI. Peccato che in tutto questo non viene presa in considerazione la possibilità di ospitare sul palcoscenico RAI la musica popolare di questa regione, punto di forza identificativo della cultura della gente di Calabria che con i suoi artisti, in questi anni è diventata anche punto di forza del turismo culturale di questa terra. ...

Si è registrato quasi il tutto esaurito, tra cenone e, nelle strutture agrituristiche di ... con protagonista non solo la città dima l'intera regione, ma anche - aggiunge - tanti ...Rai a, per ilpass gratuiti per l'accesso (a qualsiasi orario) dei consiglieri comunali IlRai continua a generare polemiche e sorprese. Dopo l'errore nel countdown, con Annalisa ...Renato Zero al Festival di Sanremo come superospite "Non ci saranno superospiti italiani, i superospiti sono in gara". Amadeus lo ribadisce, escludendo i rumors che davano la possibile presenza del ...Natale con i tuoi, Capodanno in agriturismo. E adesso siamo pronti per l’Epifania. “E’ stato e sarà proprio così e questo -dichiara Vincenzo Abbruzzese (nella foto), Presidente di Terranostra Calabria ...