Capezzone | ora la sinistra demonizza chiunque abbia un' arma

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Alé, la manipolazione è servita, a reti e testate (quasi) unificate. È bastata la cartuccia sciaguratamente fornita dal comportamento sconsiderato dell'onorevole Pozzolo per facilitare un'operazione mistificatoria che è scattata – sui giornali e in tv – con una prontezza e una naturalezza assolute: mi riferisco alla criminalizzazione generalizzata e indistinta di tutti i detentori (legali) di armi, alla messa in ridicolo del tema sacrosanto della legittima difesa, alla descrizione della mezza Italia che non vota acome una massa di aspiranti o potenziali pistoleri irresponsabili. È venuto il momento di smontare questa campagnetta insidiosa e sgradevolissima. Cari compagni, ma cosa c'entra il comportamento indifendibile del deputato Pozzolo (che questo giornale è stato il più netto, dal primo minuto, a sottolineare) con la questione delle armi in generale? Come ...