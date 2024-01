Canone Rai | cambia tutto | cosa bisogna fare

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 1/E, ha annunciato una riduzione deldi abbonamento alla televisione per uso privato, che passa da 90 a 70 euro per l’anno in corso, seguendo le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio. Per la maggior parte dei cittadini, ilTV è addebitato nella bolletta dell’energia elettrica, e quest’anno le imprese elettriche adegueranno l’importo a 70 euro. Anche i pensionati che hanno scelto la detrazione sulla pensione vedranno applicato il nuovo importo ridotto. I diretti interessati non dovranno intraprendere alcuna azione. Chi invece non rientra in queste categorie, come i nuclei familiari senza contratto di fornitura elettrica, deve effettuare il pagamento di 70 euro tramite il modello F24, entro il 31 gennaio 2024, usando il codice tributo TVRI. Questa riduzione segna un passo ...

