Canone Rai 2024 | si cambia | si paga da gennaio | ecco come fare

Per i cittadini per i quali l'addebito delavviene nella bolletta dell'energia elettrica o per i pensionati che in alternativa hanno scelto che le trattenute di pagamento avvengano ...La legge di bilancio 2024 ha ridotto da 90 a 70 euro l'ammontare delper uso privato, dovuto per l'anno in corso. Lo ricorda l'Agenzia delle entrate che (con la risoluzione n. 1/E del 4 gennaio 2024) ha reso noti gli importi delper il 2024 per le ...Con la risoluzione 1/E i nuovi importi (con l’annuale ridotto da 90 a 70 euro per quest’anno) sia per i rinnovi che i nuovi abbonamenti a decorrere dalla data di attivazione. Pagamenti con F24 entro i ...Riduzione del Canone TV, nuove Tariffe per il 2024 Revealed dall'Agenzia delle Entrate, La recente legge di bilancio per il 2024 ha introdotto una riduzione significativa dell'ammontare del canone di ...