Canone Rai 2024 | le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sui nuovi importi

(Di giovedì 4 gennaio 2024) IlRairesta in bolletta, se pur con un importo ridotto. La misura è contenuta al comma 19 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio. Ilpasserà da 90 a 70 euro, 7 euro al mese per 10 mesi anziché i 9 euro attuali, una riduzione di 20 euro totali.Le mancateper la televisione nazionale saranno però bilanciate da un finanziamento da 430 milioni di euro che sarà erogato alla Rai nel corso delin tre rate, così come previsto dal successivo comma 20. Il governo aveva preso negli scorsi mesi l’impegno di scorporare l’imposta dalle bollette, anche se non sono chiare le modalità con cui questo avverrà.Impegno preso sia con i cittadini – l’eliminazione delRai dalla bolletta era uno dei punti del programma della Lega – ...

