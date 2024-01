Canone Rai 2024 | 70 euro ma sempre in bolletta | le novità della Legge di Bilancio

(Di giovedì 4 gennaio 2024) IlRairesta in, se pur con un importo ridotto. La misura è contenuta al comma 19 dell’articolo 1di. Ilpasserà da 90 a 70, 7al mese per 10 mesi anziché i 9attuali, una riduzione di 20totali.Le mancate entrate per la televisione nazionale saranno però bilanciate da un finanziamento da 430 milioni diche sarà erogato alla Rai nel corso delin tre rate, così come previsto dal successivo comma 20. Il governo aveva preso negli scorsi mesi l’impegno di scorporare l’imposta dalle bollette, anche se non sono chiare le modalità con cui questo ...

