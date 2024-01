Caltanissetta | Gdf sequestra cinque officine abusive e prodotti contraffatti | denunce

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Palermo, 4 gen. (Adnkronos) - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, nell'ambito di un piano di contrasto dell'abusivismo commerciale, degli illeciti in materia di violazione del codice del consumo e della contraffazione dei marchi, ha intensificato, nell'ultimo periodo del 2023, le attività di controllo su tutto il territorio della provincia, anche in ottemperanza alle puntuali indicazioni della locale Prefettura. L'azione ispettiva, eseguita dalle Fiamme Gialle del Gruppo died estesa sull'intera provincia, ha consentito di individuare e sottoporre a sequestro 5, totalmente prive dei requisiti previsti dalle normative fiscali ed ambientali nonché, in separate attività presso esercizi commerciali, complessivi 48.330(tra apparecchi ...

I Carabinieri della Stazione di Palazzolo Acreide hanno denunciato un uomo ed una donna, rispettivamente di 76 e 67 anni, del luogo, per aver realizzato una discarica abusiva all'interno di un terreno ...