Calhanoglu | «Voglio vincere lo Scudetto Inzaghi ha tanto cuore»

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Hakanè stato intervistato da Sport Mediaset, parlando anche die del suo allenatore all’Inter da tre anni: Simone. VOGLIA – Hakancontinua: «Quando i tifosi ti danno, devi restituire indietro.qualcosa d’importante con l’Inter. Trae altra finale di Champions League scelgo il primo. La Juventus dice che punta al quarto posto? Non ascolto quel che dicono e comunque non guardo le avversarie, penso solo a noi.? Mi piace come parla con noi giocatori, ha sempre voglia die si inca..a quando molliamo un po’ in allenamento: ha voglia e cattiveria. Oltre il lato sportivo ha anche, con lui si può ...

