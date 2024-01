Calhanoglu escluso dai 4 ballottaggi | la formazione per Inter-Verona

Leggi su inter-news

(Di giovedì 4 gennaio 2024)è più carico che mai per trascinare l’, che nell’ultimo weekend festivo di Serie A ospiterà ila San Siro. I dubbi diper Inzaghi sono almeno quattro ma adesso non riguardano più il ruolo del regista turco, che sarà regolarmente al suo posto PROBABILE– Le buone notizie ad Appiano Gentile arrivano da Hakan, completamente recuperato dopo l’allarme influenza post-Capodanno e ormai rientrato. Il centrocampista turco è sicuro del posto in cabina di regia contro l’Hellasa San Siro. Il recupero di Federico Dimarco e soprattutto Lautaro Martinez procede ma il rientro in gruppo arriva in ritardo sulla tabella di marcia. Pertanto non è da escludere che Simone Inzaghi possa fare a meno dei dei due titolari dal 1? in ...