Calendario Europei pallanuoto 2024 oggi | orari giovedì 4 gennaio | programma | tv | streaming

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Scatteranno, in Croazia, tra Zagabria e Ragusa, glidimaschile: in acqua quest’la Division I, composta dai Gironi A e B. L’Italia, inserita nel Girone B, giocherà a Zagabria alle ore 17.00 contro la Georgia. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GEORGIA DIDALLE 17.00 Nello stesso raggruppamento dell’Italia, alle ore 19.00, si affronteranno Ungheria e Grecia, mentre per quanto concerne il Girone A, che invece si disputa a Ragusa, si scontreranno alle ore 17.00 Montenegro e Francia, ed alle ore 20.15 Spagna e Croazia. Per glidimaschile i match Italia-Georgia ed Ungheria-Grecia saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD, ...

Le ricorrenze sono appunti da, materiale per un articolo di giornale o per una pubblicazione che venda qualche copia in ... Vale iniziare a ricordare due grandi autori, Joseph Conrad e ......- Georgia deglimaschili di pallanuoto 2024 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL...Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, giovedì 4 gennaio: in programma il tennis con la United Cup ed i tornei ATP e WTA, la pallanuoto con gli Europei, gli sport invernali con sci ...Oggi vertice tra l’ad di Invitalia Bernardo Mattarella e il responsabile fusioni e acquisizioni di ArcelorMittal e componente del cda di Acciaierie d’Italia Ondra Otradovec. L’ipotesi di dare attuazio ...