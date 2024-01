Caldo rovente in Canada | Ufficiale la sede di MITB!

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Money in the Bank è uno degli eventi piu’ attesi dell’anno e la WWE non delude mai le aspettative dei propri fan, con l’aggiunta di location che hanno il loro perchè. L’anno scorso è toccato al Regno Unito, quest’anno è il turnoo delche è pronto a regalare spettacolo con una tre giorni di fuoco! Il tweet This summer, for the first time ever, Money in the Bank heads to Toronto and headlines a massive weekend at @ScotiabankArena.7/5 #SmackDown7/6 #MITB7/7 #NXTHeatwaveThrilled to bring one of the most exciting events of the year to… this is going to be epic. pic.twitter.com/z0xPjR7Ezb— Triple H (@TripleH) January 4, 2024