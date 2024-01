Calciomercato | West Ham Il tedesco Kehrer in prestito al Monaco

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L'ex difensore del Psg a Montecarlo con la formula delPARIGI (FRANCIA) - Jan Thilotorna in Ligue 1. Il difensore, che in Francia ha giocato dal 2018 al 2022 con il Psg, firmerà per il. Il club del Principato, infatti, secondo L'Equipe avrebbe raggiunto un accordo con