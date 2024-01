Calciomercato Verona | addio Djuric Pressing del Genoa

(Di giovedì 4 gennaio 2024), i gialloblu stanno trattando con ilper l’acquisto di. Confronto tra le parti per capire la situazione Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di, si sta svolgendo una trattativa traper Milan. I rossoblu infatti sono alla ricerca di un attaccante per dare solidità al gruppo, sta pensando proprio al gigante bosniaco: giocatore che ilnon si sta facendo problemi a trattare per una sua cessione.

Milan , occhi sull’azzurrino Filippo Terracciano dell’Hellas Verona classe 2003. Profilo duttile, può giocare in più ruoli a centrocampo e in ... (dailymilan)

Calciomercato Verona , i gialloblu spera no nell’asta per alzare il prezzo di Terracciano: piace a Milan e Fiorentina, Juve più indietro Come ... (calcionews24)

Calciomercato Verona , i gialloblu spera no nell’asta per alzare il prezzo di Terracciano : piace a Milan e Fiorentina, Juve più indietro Come ... (calcionews24)

Massimiliano Allegri (Lapresse) -.itIl fondamentale successo in casa delha dato seguito al buon pari contro il Milan, ma la squadra allenata da Pippo Inzaghi dovrà vedersela ......riguarda il matchVariazione arbitrale per quanto riguarda il match di San Siro tra Inter e, in programma sabato, giorno dell'Epifania, alle 12.30. Michael Fabbri (Lapresse) -.itA ...Altro giorno, altro match di Coppa Italia. L'ultimo degli ottavi di finale che riguarda la Juventus, che questa sera si trova contro la Salernitana di Filippo Inzaghi. Nel pre partita ...Bilancio decisamente positivo contro il Verona per l'Inter nei 64 precedenti in Serie A: nella storia, i nerazzurri hanno conquistato trentanove successi contro i ...