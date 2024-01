Calciomercato | un ‘Toro’ anche all’Udinese | chi è Lautaro Gianetti | il nuovo difensore

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L’Udinese è reduce dalla bellissima vittoria in Serie A contro il Bologna e si è rilanciata per la salvezza. La dirigenza ha deciso di correre ai ripari suldopo l’infortunio di Bijol: è fatta per l’arrivo di, 30 anni, centrale argentino del Velez, da cui si è appena svincolato. In uscita i giovanissimi Guessand e Tikvic. Per il centrocampo continua la trattativa con il Napoli per la cessione di Samardzic, valutato dai bianconeri almeno 20 milioni di euro. In attacco le buone notizie arrivano da Brenner: il brasiliano sta iniziando a lavorare con il gruppo e potrebbe essere convocato per la sfida contro il Milan tra due settimane.