Calciomercato | Torino Sanabria rinnova | in granata fino al 2026

Calciomercato Torino , Vagnati al lavoro per portare Doig in granata: la strategia del Toro per convincere il Verona Ivan Juric chiede un esterno ... (calcionews24)

C'è però il, Mazzarri non pensa che a quello. Da affrontare senza Osimhen e con la ... Il difensore resta la priorità del".Joel Obi , classe 91, vanta una lunghissima carriera anche ai massimi livelli, avendo indossato in serie A le maglie di Inter , Parma ,, Chievo e Salernitana . Era arrivato alla Reggina nell'estate del 2022 come uno dei grandi colpi messi a segno dalla società amaranto, ma il suo percorso non è stato particolarmente fortunato ...Il calciomercato di gennaio corre sull’Appennino: Fiorentina e Bologna vicine in classifica e pure al mercato. Scambio in vista.Rinnovo importante in casa Torino. Antonio Sanabria ha prolungato il suo contratto con i granata fino al 2026. L'attaccante paraguaiano, cercato in estate dalla Lazio che poi ha ...