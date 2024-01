Calciomercato Torino | le contropartite per arrivare a Doig

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 4 gennaio 2024), Vagnati al lavoro per portarein granata: la strategia del Toro per convincere il Verona Ivan Juric chiede un esterno mancino e Vagnati è al lavoro sulper accontentare il tecnico del. Il nome forte è quello di Joshche, come riportato da Tuttosport, è il profilo preferito dell’allenatore. Il Verona ha aperto alla trattativa, ma chiede 6 milioni, troppi per Urbano Cairo. Per questo motivo il ds granata sta lavorando ad una controfferta che possa allettare gli scaligeri: 2 milioni e mezzo e il prestito gratuito di Gineitis e Seck. La trattativa è aperta, ballano 500 mila euro e i gialloblu preferirebbero Karamoh al senegalese.