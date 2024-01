Calciomercato Roma | per la difesa si guarda in casa Juve

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 4 gennaio 2024), sfumato Bonucci Pinto è alla ricerca di un rinforzo in: siai giovani della, ma la signora dice no Dopo il no a furor di piazza per Bonucci, laritorna sulper rinforzare il reparto difensivo, tra infortuni e defezioni per la Coppa d’Africa, ma la ricerca è più complicata del previsto. Visti i parametri del FPF, Tiago Pinto ha poco spazio di manovra – 1.5 milioni come tetto massimo – e, come riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore i giallorossi hanno fatto un tentativo con laper Dean Huijsen. I bianconeri però avrebbero risposto con un no secco al prestito del giovane olandese, promesso al Frosinone. Il motivo del no non è legato al fatto che si tratta di un concorrente ...