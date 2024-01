Calciomercato Roma | game over per Tiago Pinto | l' addio del general manager è ufficiale

Leggi su iltempo

(Di giovedì 4 gennaio 2024)e lasi separano. La notizia di undelera nell'aria da tempo – Il Tempo lo aveva anticipato in un articolo dello scorso 20 dicembre – ed ora è arriva l'ufficialità della notizia tramite un comunicato: “L'AScomunicano la decisione di terminare consensualmente il proprio rapporto con effetto a partire da sabato 3 febbraio 2024. L'ASesprime gratitudine aper l‘incrollabile dedizione e il duro lavoro svolto nel corso degli ultimi tre anni e gli augura le migliori fortune per il futuro”. “Ringraziamoper l'incessante impegno che dal primo giorno ha profuso per tutta l'area sportiva, dalla ...