Calciomercato Monza | ad un passo l’arrivo di Katseris

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Le ultime sulla trattativa di mercato trae Catanzaro per il cartellino di Panos. I dettagli Ilè ad undal suo primo colpo delinvernale. Adriano Galliani ha infatti trovato un accordo con il Catanzaro per il cartellino di Panos. Il calciatore si trasferirà così in Brianza per circa 3 milioni di euro. Dovrebbe invece fare il percorso inverso Mirko Maric, che approderà in Serie B alla ricerca di maggiore spazio da titolare.

Il presidente, che dopo il pareggio colha chiesto scusa ai tifosi per l'andamento della squadra, è bersagliato dai tifosi. "Che bello, Luvumbo! Uno che adesso va pure in Coppa D'Africa. ...Colpani delil più sostituito della Serie A Andrea Colpani (Ansa -.it)In questa curiosa classifica dei giocatori che vengono maggiormente sostituiti a partita in corso troviamo, ...Prove di rimonta, se non proprio da scudetto. In ogni caso tanta voglia di mettere pressione all`Inter. E` questo lo slogan inconfessato che accompagna l`avvio.Il portiere del Sassuolo, Alessio Cragno (classe 1994 ex Cagliari e Monza) è richiesto in Serie B dalla Cremonese (lo Spezia insiste per Tsadjout), che tratta.