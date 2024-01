Calciomercato Milan | Jovic cambia i piani della dirigenza

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 4 gennaio 2024), la svolta dicostringe i rossoneri are iper l'attacco e Furlani tratta con il serbo Potrebbe esserci una clamorosa novità diper ilin relazione a Luka. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport infatti, il rendimento dell'attaccante nell'ultimo mese (5 gol e 1 assist) stando le prospettive del ragazzo per il prossimo futuro. Furlani gli ha infatti promesso che se il rendimento continuerà ad essere questo verrà attivata l'opzione di rinnovo triennale nel contratto firmato la scorsa estate. Il futuro passa da Luka.