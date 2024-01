Calciomercato Milan – Giroud prende tempo sul rinnovo | i motivi

Stefano Pioli ha preso ildalle ceneri e lo ha trasformato in una squadra che per certi momenti ha avuto un gioco frizzante, divertente, per cui valeva davvero la pena vedere la partita. Ma non ..., respinto l'assalto del Bayern per TomoriTomori è al momento ai box per un infortunio muscolare e tornerà a disposizione dei rossoneri soltanto nel mese di marzo. Fikayo Tomori - ...Il serbo è rinato, ma in attacco i rossoneri vogliono anticipare il colpo: per il bomber dello Stoccarda il nodo è l'ingaggio, David pista per giugno ...Ufficiale il rientro in difesa del centrale, il debutto domenica. I rossoneri pianificano la difesa del futuro ...