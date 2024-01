Calciomercato Milan – Acquisti | cessioni | rumors e trattative | LIVE NEWS

Terracciano Milan : contatti diretti col Verona ma l’accordo non è vicino. La situazione di Calciomercato analizzando anche la concorrenza Come ... (calcionews24)

Calciomercato Milan - Brassier nel mirino. La situazione

Lilian Brassier, centrale classe 1999 del Brest, è uno degli obiettivi del Milan per il Calciomercato di gennaio. Non solo in attacco. Il Milan, in ... (dailymilan)