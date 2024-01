Calciomercato | Manchester City a un passo da Echeverry | resterà al River Plate | poi andrà al Girona

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Claudio Echeverri è pronto a sbarcare in Europa. Pochi giorni dopo aver compiuto 18 anni, l’attaccante argentino si appresta a lasciare ilper firmare con il, pronto a sborsare circa 18 milioni di euro più 9 di bonus. A riportarlo sono i quotidiani Olé e AS, che precisano però come Echeverri non approderà immediatamente in Premier League. Almeno fino a giugno,infatti in Argentina al, che spera di tenerlo addirittura fino a dicembre 2024. La sua prima squadra in Europa sarà invece il– di proprietà delGroup – che il prossimo gennaio (se non ancora prima in estate) accoglierà il ‘Diablito’, grande protagonista ai Mondiali Under 17. SportFace.