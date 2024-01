Calciomercato Juve | Rabiot a cavallo tra rinnovo e Premier

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 4 gennaio 2024), il nododi: i bianconeri non forzano la trattativa, forte del legame del francese, ma lalo tenta Tra le questione diaperte in casac’è ildi Adrien. Il centrocampista francese, dopo il prolungamento dell’anno scorso, è di nuovo in scadenza di contratto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri al momento non hanno fretta di accellerare la trattativa: il rapporto tra il calciatore e la società si è rafforzato, si veda anche il ruolo di vice-capitano. Ci sono stati i primi contatti con la madre Veronique per cercare un’intesa e si lavora o suldi altri 12 mesi o più, ma a condizioni minori rispetto agli attuali 7.5 ...